Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Шофьор на лек автомобил блъсна няколко паркирани коли в Самоков и по-късно почина в болница
Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Самоков,  
03.11.2025 11:51
 (БТА)

Шофьор на лек автомобил се е блъснал в паркирани коли в Самоков, а по-късно е починал в болница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - София след запитване на БТА. Сигналът за пътния инцидент е постъпил на 1 ноември. На място е установено, че лек автомобил се е блъснал в паркирани коли. След оплакване за прилошаване шофьорът е транспортиран от екип на спешната помощ в болница, където впоследствие 60-годишният мъж е починал.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство. 

