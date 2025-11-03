Мъж на 20 години е с опасност за живота след побой в Чирпан

При побой в Чирпан са пострадали двама мъже на 37 и 20 години. По-младият е настанен в болнично заведение с различни наранявания и с опасност за живота, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.

В 7:00 часа вчера в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че в близост до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип и е установена самоличността на пострадалите. 37-годишният мъж е съобщил, че трима непознати са им нанесли побой и че му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари. Двамата са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В средата на миналия месец мъж на 52 години беше настанен в болница след нанесен побой на улица в Стара Загора.