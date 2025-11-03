МОНЦАМЕ: В Монголия гражданите, които докладват пътни нарушения, ще получават финансови стимули

От началото на месеца в Монголия в сила влиза нова регулация, която предоставя финансов стимул на гражданите, които докладват за пътни нарушения през мобилното приложение на системата за спешни обаждания „102“, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Според новите правила гражданите, които снимат и публикуват снимки на превозни средства, блокиращи пешеходни пътеки, автобусни спирки, бус ленти или паркират така, че да пречат на трафика, ще получат награда.

Например, ако шофьор бъде глобен с 20 хил. тугрика за пътно нарушение (прибл. 10 лева – бел. ред. ), подалият сигнал гражданин ще получи 10-20% от глобата. Ако шофьорът не плати глобата навреме и наказанието се увеличи, наградата ще се изчислява въз основата на увеличената сума. Наградата ще бъде обложена с данък доход, преди да бъде прехвърлена към банковата сметка на гражданина.

Наградите ще бъдат раздавани по същия график като възстановяването на ДДС. Гражданите ще получават сумите за подадените през последните два месеца на календарната година сигнали до 20 януари 2026 т., а за сигналите през първата четвърт на 2026 г. - до 20 април.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)