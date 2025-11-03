Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Русопулос ще говори пред депутатите в Скопие

Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Русопулос е в Република Северна Македония. В програмата му са предвидени срещи с председателя на парламента на страната Африм Гаши, с Мария Петрушевска, ръководител на делегацията на Република Северна Македония в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, и членове на делегацията. Предвидено е Теодорос Русопулос да се обърне към депутатите в парламента на страната.

Днешното заседание на парламента на Северна Македония е първото след като законодателният орган преустанови работата си по време на предизборната кампания за местните избори в страната. На днешното заседания трябва да бъде обявено, че трима депутати са избрани за кметове в първия тур на изборите на 19 октомври и на тяхно място в парламентарния състав да се включат следващите в листата на съответната партия.