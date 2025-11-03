В Павел баня организират кампания за безплатна кастрация на домашни кучета

Заявки за безплатна кастрация на домашни кучета в община Павел баня се приемат в срок до 7 ноември. Това съобщава в официалната си фейсбук страница кметът Иса Бесоолу. Днес в залата на Народно читалище „Напред – 1903“ ще има и информационна среща за ползите от кастрацията и законосъобразното отглеждане на домашни животни.

Жителите на град Павел баня и село Виден могат да направят заявка за безплатна кастрация на куче на телефон 04361/32 60, а стопаните от останалите населени места в общината – в съответното Кметство, уточнява Бесоолу. Фондация Animal Hope Bulgaria - Kazanlak, която ще осъществи логистиката, ще кастрира и определен брой женски домашни котки с доплащане от 30 лева.

Днешната среща е последната от разяснителната кампания за отговорно отношение към животните, която Община Павел баня организира съвместно с фондация „Animal Hope Bulgaria – Казанлък“, каза за БТА управителят на фондацията Ивелина Недкова. Организацията е партньор на Общината и в предстоящата кастрационна кампания, а информационни срещи са се състояли във всички населени места в общината.

Смисълът на информационните срещи е в това, че стопаните научават както какви са ползите от кастрацията, така и какви са митовете и заблудите, а основната цел е да се намали популацията на бездомните животни, обясни Недкова. С подобни кампании организацията цели да повиши отговорността на стопаните при отглеждането на животни. Тя подчерта, че е важно стопаните да са запознати и да спазват своите задължения и напомни, че всяко куче трябва да има паспорт, чип и регистрация в Общината. Ивелина Недкова призова всички жители на Павел баня да бъдат отговорни и да се възползват както от информационните срещи, така и от предстоящата кампания. "Местната администрация няма задължение да организира безплатни кастрационни кампании за домашни животни, така че това е една добра възможност за всеки стопанин да се погрижи за своя домашен любимец и да спести немалка сума", допълни тя.