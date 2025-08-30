Милан постигна първа победа за сезона

Отборът на Милан записа първа победа за новия сезон в Серия А след успех като гост срещу Лече с 2:0 във втория кръг на Серия А.

"Росонерите“ стартираха кампанията с поражение у дома от новака Кремонезе, но във втория кръг от шампионата показаха, че навлизат в ритъм и записаха първа победа под ръководството на Масимилиано Алегри.

Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края. Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.

В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.

Срещи от втория кръг на Серия А:

Лече - Милан 0:2

Кремонезе - Сасуоло 3:2

Днес играят:

Болоня - Комо

Парма - Аталанта

Наполи - Каляри

Пиза - Рома

В неделя:

Дженоа - Ювентус

Торино - Фиорентина

Интер - Удинезе

Лацио - Верона