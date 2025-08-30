Милан постигна първа победа за сезона

site.btaМилан постигна първа победа за сезона
Отборът на Милан записа първа победа за новия сезон в Серия А след успех като гост срещу Лече с 2:0 във втория кръг на Серия А.
"Росонерите“ стартираха кампанията с поражение у дома от новака Кремонезе, но във втория кръг от шампионата показаха, че навлизат в ритъм и записаха първа победа под ръководството на Масимилиано Алегри.
Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края. Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.
В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.
Срещи от втория кръг на Серия А:
Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2
Днес играят:
Болоня - Комо
Парма - Аталанта
Наполи - Каляри
Пиза - Рома
В неделя:
Дженоа - Ювентус
Торино - Фиорентина
Интер - Удинезе
Лацио - Верона
/МД/
