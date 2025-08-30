Подробно търсене

Милан постигна първа победа за сезона

Мирослав Димитров
Giovanni Evangelista/LaPresse via AP
Милано,  
30.08.2025 07:51
 (БТА)

Отборът на Милан записа първа победа за новия сезон в Серия А след успех като гост срещу Лече с 2:0 във втория кръг на Серия А. 

"Росонерите“ стартираха кампанията с поражение у дома от новака Кремонезе, но във втория кръг от шампионата показаха, че навлизат в ритъм и записаха първа победа под ръководството на Масимилиано Алегри. 

Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а  Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края. Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР. 

В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2. 

Срещи от втория кръг на Серия А: 

Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2 

Днес играят:
Болоня - Комо
Парма - Аталанта 
Наполи - Каляри
Пиза - Рома 

В неделя:
Дженоа - Ювентус
Торино - Фиорентина 
Интер - Удинезе
Лацио - Верона

/МД/

