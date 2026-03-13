Вашингтон предлага награда от 10 милиона долара за информация за иранските лидери

Асен Георгиев
Вашингтон предлага награда от 10 милиона долара за информация за иранските лидери
Вашингтон предлага награда от 10 милиона долара за информация за иранските лидери
Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, син на убития аятолах Али Хаменей, 9 март 2026 г. (Iran state TV via AP)
Вашингтон,  
13.03.2026 21:48
 (БТА)
САЩ обявиха, че предлагат награда от 10 милиона долара за информация за съдбата на иранските лидери, включително на новия върховен лидер, но за висши фигури от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, елитната идеологическа армия на Ислямска република Иран, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Държавния департамент

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани, според съобщение, разпространено от американското държавно ведомство.

Иранският министър на вътрешните работи Ескандар Момени и министърът на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб също фигурират сред десетте лица, включени в списъка на Държавния департамент.

„Тези лица командват и ръководят различни подразделения на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран, който планира, организира и извършва терористични актове по целия свят“, заяви Държавният департамент на САЩ. Евентуалните информатори са призовани да изпращат информация чрез приложението комуникационното приложение Сигнал, като се посочва: „Вашата информация може да ви донесе право на презаселване и награда“.

Иранският лидер Али Хаменей, който управляваше Иран от 1989 г., беше убит при въздушен удар на 28 февруари в началото на войната, припомня АФП.

13.03.2026 20:00

Иранският върховен лидер е ранен и вероятно обезобразен, заяви американският министър на отбраната

Новият ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей е ранен и вероятно обезобразен, заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като постави под въпрос възможностите на новия лидер да управлява Иран, предаде Ройтерс.
13.03.2026 19:42

В 14-тия ден от началото на конфликта в Близкия изток Тръмп заплаши да удари Иран много силно следващата седмица

Американският президент Доналд Тръмп днес съобщи, че има намерение да удари Иран „много силно следващата седмица“, като даде сигнал, че военната операция няма да приключи скоро, въпреки че същевременно отложи за по-късен етап възможността за смяна на режима в Техеран, предаде Франс прес, цитирайки негово интервю за телевизия „Фокс нюз“.
13.03.2026 17:52

Италия отрече да води преговори с Иран за безопасно преминаване на плавателните ѝ съдове през Ормузкия проток

Италия отрече да води преговори с Иран за безопасно преминаване на италианските кораби и петролни танкери през Ормузкия проток, заяви източник от Министерството на външните работи в Рим, опровергавайки информация, публикувана във в. "Файненшъл

