В Багдад се чуват експлозии, съобщава Франс прес

Силни експлозии се чуха в иракската столица Багдад в първите часове на събота, съобщиха журналисти на Франс прес.

Най-малко двама души са ранени при падането на снаряд върху къща в Багдад, заявиха пред АФП двама източници от сферата на сигурността.

Очевидци заявиха, че са видели бял дим да се издига над квартал "Арасат", в центъра на Багдад, където са базирани проирански фракции.

Откакто Съединените щати и Израел предприеха военната си операция срещу Иран, Ирак се оказа въвлечен в конфликта. Почти всеки ден се нанасят въздушни удари по въоръжени проирански групировки на иракска територия. Тези фракции извършват нападения срещу американските войници в Близкия изток, но и срещу петролни обекти в Ирак.