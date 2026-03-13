Подробно търсене

Филмът „Тихи наблюдатели“ на режисьорката Елица Петкова бе представен пред българска и международна публика в Букурещ

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА (БА)
Букурещ,  
13.03.2026 22:16
 (БТА)

Филмът „Тихи наблюдатели“ на режисьорката Елица Петкова бе представен тази вечер пред българска и международна публика в Гьоте институт в Букурещ по инициатива на фондация „Градски ролки“.

„Лентата разказва за българско село, което бавно изчезва. Ще станете свидетели вероятно на последното десетилетие от неговия живот. Това село се нарича Пирин и е в планината Пирин“, сподели преди началото на прожекцията председателят на фондацията Иванка Шишева.

Тя съобщи, че „Тихи наблюдатели“ е спечелил голямата награда на фестивала за документални филми DOK.fest в Мюнхен.

„Филмът тъкмо излезе по българските кина, така че събитието днес е вид премиера за Румъния“, допълни Иванка Шишева.

Към публиката чрез видеообръщение се обърна и продуцентката Веселка Кирякова.

„Надявам се да ви харесат нашите главни герои, които са животни – котка, куче, магаре, кон, овце и козе“, отбеляза тя.

След прожекцията зрителите размениха впечатления на по чаша вино и на фона на българска музика – Димитър Будуров и албума „Марки от България“ (Stamps from Bulgaria).

Следващата прожекция на български филм в Гьоте институт в Букурещ ще бъде на 17 април.

Фондация „Градски ролки“/OrașulReel Foundation е създадена в края на 2021 г. и е посветена на проучване и опазване на българското културно-историческо наследство в Букурещ и отвъд територията на България и на утвърждаването на българската култура чрез средствата на киното и изкуствата.

 

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:41 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация