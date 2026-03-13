Филмът „Тихи наблюдатели" на режисьорката Елица Петкова бе представен пред българска и международна публика в Букурещ
Филмът „Тихи наблюдатели“ на режисьорката Елица Петкова бе представен тази вечер пред българска и международна публика в Гьоте институт в Букурещ по инициатива на фондация „Градски ролки“.
„Лентата разказва за българско село, което бавно изчезва. Ще станете свидетели вероятно на последното десетилетие от неговия живот. Това село се нарича Пирин и е в планината Пирин“, сподели преди началото на прожекцията председателят на фондацията Иванка Шишева.
Тя съобщи, че „Тихи наблюдатели“ е спечелил голямата награда на фестивала за документални филми DOK.fest в Мюнхен.
„Филмът тъкмо излезе по българските кина, така че събитието днес е вид премиера за Румъния“, допълни Иванка Шишева.
Към публиката чрез видеообръщение се обърна и продуцентката Веселка Кирякова.
„Надявам се да ви харесат нашите главни герои, които са животни – котка, куче, магаре, кон, овце и козе“, отбеляза тя.
След прожекцията зрителите размениха впечатления на по чаша вино и на фона на българска музика – Димитър Будуров и албума „Марки от България“ (Stamps from Bulgaria).
Следващата прожекция на български филм в Гьоте институт в Букурещ ще бъде на 17 април.
Фондация „Градски ролки“/OrașulReel Foundation е създадена в края на 2021 г. и е посветена на проучване и опазване на българското културно-историческо наследство в Букурещ и отвъд територията на България и на утвърждаването на българската култура чрез средствата на киното и изкуствата.
