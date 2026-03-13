Момчетата се раздадоха, но победата ни се изплъзна, коментира помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков

Изказвания след мача от 26-ия кръг в Първа лига между Локомотив София и Славия (1:1):

Юлиян Петков (помощник-треньор на Славия):

"Доволен съм, момчетата се раздадоха. Направиха всичко, което трябваше. Имахме план за днешния мач и се получи. Локомотив имаше лек натиск, но с развоя на мача може да съжаляваме, че не победихме. Ако Гермуш беше вкарал за 2:0, сигурно щяхме да спечелим. Опитваме се да играем на преса постоянно. Футболистите ни са добре подготвени.

Разочаровани сме заради хода на мача. Победата ни се изплъзна, но може би и равенството е закономерно. Напоследък бележим повече попадения. Опитахме се да бъдем компактни, имахме достатъчно голови шансове. Локомотив се възползва от наша грешка и изравни.

Янис Гермуш е изключително полезен, върши страхотна работа. Отборът върви напред, надявам се да продължаваме по същия начин."