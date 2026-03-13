Подробно търсене

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Сърбия

Ивайло Георгиев
Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Сърбия
Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Сърбия
Снимка: БТА, архив
Зренянин,  
13.03.2026 22:55
 (БТА)

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин, Сърбия.  В малкия финал при 72-килограмовите българката отстъпи пред полякинята Каролина Яворска с 0:5. 

Фатме Шабан не успя да стигне до битка за отличието, след като загуби в репешажите в категория до 62 кг срещу туркинята Гюлсум Бингол. Преди това на пето място се наредиха Несрин Сюлейманова (55), Виктория Бойнова (59) и Ванеса Георгиева (76). 

В събота на тепиха излизат последните петима българи в класическия стил за пресявки. Други двама са на репешажи

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:41 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация