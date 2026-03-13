Музеят „Лудвиг“ в Кьолн отбелязва 50-годишнината си с мащабна изложба на Яйои Кусама

Музеят „Лудвиг“ в Кьолн отбелязва 50-годишнината си с мащабна изложба на творби на известната японска художничка Яйои Кусама, която ще бъде открита в събота, 14 март, и ще продължи близо пет месеца, съобщи АП.

Експозицията включва над 300 произведения, обхващащи повече от осем десетилетия от кариерата на Кусама – от една от най-ранните ѝ рисунки от средата на 30-те години до новата „Безкрайна огледална стая“ (Infinity Mirror Room), създадена специално за изложбата.

Посетителите ще могат да видят редица впечатляващи инсталации, сред които огледални пространства, изпълнени с цветни точки, ярки скулптурни цветя, изложени на покрива на музея близо до катедралата в Кьолн, както и мащабна инсталация с форми, наподобяващи пипала, които водят зрителите през лабиринт.

Кусама, която този месец навършва 97 години, се превърна в световно явление със своите ярки цветове, характерни мотиви на точки и сюрреалистични форми, изследващи теми като безкрайността, природата и личния опит. Кариерата ѝ започва в следвоенна Япония и продължава в Ню Йорк през 60-те години, когато тя се свързва с контракултурното движение, преди да се завърне в Япония през 1973 г.

Кураторът Щефан Дидрих заяви, че изложбата подчертава разнообразието и дълголетието на творчеството на художничката. „Тя представя изключително богат творчески живот, обхващащ повече от осем десетилетия и насочен към бъдещето“, каза той.

Сред представените произведения са творби от серията картини „Моята вечна душа“ (My Eternal Soul, 2009–2021) и инсталацията „Вселената, видяна от стълбището към небето“ (The Universe as Seen from the Stairway to Heaven), изработена от огледала, стъкло и акрил. На входа на музея е изложена и известната ѝ скулптура „Тиква“ (Pumpkin) от 2009 г.

Изкуството на Кусама често е вдъхновено от природата и детството ѝ, прекарано в оранжериите на семейния разсадник за семена в Мацумото, Япония. Още като дете тя преживява силни зрителни халюцинации, включващи мотиви на точки и цветя – образи, които по-късно се превръщат в централна тема в нейното творчество.

Днес Кусама живее предимно в уединение в клиника в Токио, но продължава да работи ежедневно и е участвала в подготовката на изложбата, допълни Дидрих.