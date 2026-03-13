"Практически се борим за място в плейофите", заяви наставникът на Ботев Враца Йован Попович след загубата от Черно море Тича

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (13 март 2026) В зала „Христо Борисов“ във Варна се играе срещата от 24-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между отборите на „Черно море Тича“ и „Ботев“ (Враца). На снимката: треньорът на „Ботев“ (Враца) Враца Йован Попович.Снимка: Красимир Кръстев/БТА (БА)
Варна,  
13.03.2026 22:29
 (БТА)

Изказване на треньора на Ботев Враца Йован Попович след срещата от 24-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между Черно море Тича и врачанския тим, завършила 92:66 за домакините. 

Йован Попович (треньор на Ботев Враца): „Реално Варна е един от най-добрите отбори в Лигата. Абсолютен кандидат за шампионската титла. Първите две части играхме добре. Направихме две грешки в последните 30 секунди или минута и от плюс 4 точки за Черно море Тича станаха плюс 8.

През третата и четвъртата част не можахме да отговорим физически на домакините. Направихме много грешки при подаванията, Варна има транзиция и е много трудно да се играе. Играем добре, мисля, че никой не е имал очаквания да имаме 11 победи.

Борим се, реално имаме шанс за плейофите. За нас са важни противниците, с които играем като домакин и, ако може срещу Шумен да направим добър мач и да спечелим победа и практически се борим за място в плейофите. Ако можем да спечелим пето място, а и всяко място, което осигурява участие в плейофите, е добро.“

/ИК/

