Бившият премиер Кирил Петков поздрави Азербайджан и президента Илхам Алиев за организацията на 13-ия Глобален форум в Баку

Асен Георгиев
Бившият премиер Кирил Петков поздрави Азербайджан и президента Илхам Алиев за организацията на 13-ия Глобален форум в Баку
Бившият премиер Кирил Петков поздрави Азербайджан и президента Илхам Алиев за организацията на 13-ия Глобален форум в Баку
На снимката: бившият съпредседател на ПП – ДБ Кирил Петков. Снимка: Никола Узунов/БТА (КН)
Баку,  
13.03.2026 21:20
 (БТА)

Бившият премиер на България Кирил Петков поздрави Азербайджан и президента Илхам Алиев за организацията на 13-ия Глобален форум в Баку, съобщи азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ.

„Поздравявам Азербайджан и президента Илхам Алиев за отличната организация на конференцията. Това е важен период за света. В тази връзка Форумът в Баку е изключително важна платформа за обмен на идеи както в рамките на региона, така и сред колегите“, заяви вчера пред журналисти Петков, който е участник във форума.

Той поздрави Азербайджан и президента Илхам Алиев за високото ниво на организация на конференцията.

„България е приятел на Азербайджан. През следващите няколко дни очаквам много ефективни и продуктивни дискусии по въпросите на сигурността, както и по енергийни теми, които напоследък придобиха особено значение. Надявам се, че чрез тази конференция ще придобием повече познания и ще си тръгнем установили нови и силни връзки“, подчерта бившият министър-председател на България.

