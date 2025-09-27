Треньорът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че Рафаел Леао ще бъде на разположение за дербито с Наполи

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че Рафаел Леао ще бъде на разположение за утрешното домакинство срещу Наполи, но призна, че ще му бъде трудно да избере титулярния състав, тъй като всичките му футболисти са в добра форма.

Португалският национал все още не е дебютирал за сезон 2025/2026 в Серия А, тъй като лекуваше контузия на прасеца, получена в първия официален двубой на Милан за състезателната година срещу Бари в турнира за Купата на Италия на 17 август.

"Той пропусна 45 дни и тренираше основно индивидуално", каза Алегри, цитиран от Milannews.it.

"Не трябва да мислим за резултата в утрешния мач, а да изиграем един красив и важен сблъсък. Това ще бъде тест за нашето развитие", добави наставникът на Милан.

"Имам доста съмнения за състава утре, но ще ги разсея до довечера", каза още Масимилиано Алегри.