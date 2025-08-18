Рафаел Леао и Кристиан Пулишич донесоха победа на Милан срещу Бари в Купата на Италия, Валери Владимиров остана резерва

Рафаел Леао и Кристиан Пулушич бяха точни за Милан при победа над Бари с 2:0 в първия кръг на турнира за Купата на Италия, а Валери Владимиров остана неизползвана резерва. Българският защитник бе промотиран във втория отбор през този сезон от юношеската формация на миланския колос.

Леао откри резултата в 14-ата минута с глава след центриране на Фикайо Томори, а Милан водеше в притежанието на топката, ударите и всички останали компоненти на играта. Пулишич пък удвои преднината на домакините след три минути игра през второто полувреме, когато получи топката от мексиканеца Сантяго Хименес в наказателното поле и остави Микеле Черофолини безпомощен.

Единственият проблем за Милан в неделя вечер бе контузия, която Леао получи през второто полувреме. Треньорът Масимилиано Алегри обаче заяви след мача, че травмата най-вероятно не е сериозна.

Лука Модрич пък записа дебют за Милан, след като замени Пулишич в 66-ата минута.