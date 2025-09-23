Подписването на новия договор на американския национал Кристиан Пулишич с Милан се бави

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: Andrea Bressanutti/LaPresse via AP
Милано,  
23.09.2025 15:27
 (БТА)

Предложението на Милан за нов договор към американския национал Кристиан Пулишич остава активно и готово за подписване, но ръководството на италианския гранд няма насрочена среща с 27-годишния полузащитник за финализиране на преговорите, пише изданието Goal.com.

Очакваше се Пулишич вече да е обвързал бъдещето си с "росонерите", но двете страни засега не са обявили постигането на официално споразумение.

Още през февруари италианският вестник Gazzetta dello Sport съобщи, че американският футболист се е договорил с клуба за удължаване на контракта му при подобрени финансови условия.

Кристиан Пулишич беше привлечен от Милан през 2023 година.

21.09.2025 07:57

Пулишич блести за трета поредна победа на Милан в Серия А

Отборът на Милан записа трета поредна победа в Серия А след успех с 3:0 като гост на Удинезе в среща от 4 кръг на италианското първенство.  Кристиан Пулишич се отличи с два гола и асистенция.  Пулешич откри резултата пет минути преди почивката, а в
27.08.2025 10:06

Кристиан Пулишич се завърна в националния тим на САЩ, Уестън Маккени ще пропусне контролите с Република Корея и Япония

Кристиан Пулишич получи повиквателна за националния тим на САЩ по футбол за контролите срещу Република Корея и Япония, след като пропусна "Голд Къп", но Уестън Маккени не е извикан от селекционера Маурисио Почетино, предаде Ройтерс. Крилото Пулишич,
18.08.2025 10:11

Рафаел Леао и Кристиан Пулишич донесоха победа на Милан срещу Бари в Купата на Италия, Валери Владимиров остана резерва

Българският защитник Валери Владимиров попадна в групата на Милан, но остана неизползвана резерва при победата с 2:0 срещу Бари в мач от първия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол. Той бе промотиран във втория отбор през този сезон от

15:37 на 23.09.2025

