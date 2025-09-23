Подписването на новия договор на американския национал Кристиан Пулишич с Милан се бави

Предложението на Милан за нов договор към американския национал Кристиан Пулишич остава активно и готово за подписване, но ръководството на италианския гранд няма насрочена среща с 27-годишния полузащитник за финализиране на преговорите, пише изданието Goal.com.

Очакваше се Пулишич вече да е обвързал бъдещето си с "росонерите", но двете страни засега не са обявили постигането на официално споразумение.

Още през февруари италианският вестник Gazzetta dello Sport съобщи, че американският футболист се е договорил с клуба за удължаване на контракта му при подобрени финансови условия.

Кристиан Пулишич беше привлечен от Милан през 2023 година.