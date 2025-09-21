Пулишич блести за трета поредна победа на Милан в Серия А

site.btaПулишич блести за трета поредна победа на Милан в Серия А
Отборът на Милан записа трета поредна победа в Серия А след успех с 3:0 като гост на Удинезе в среща от 4 кръг на италианското първенство.
Кристиан Пулишич се отличи с два гола и асистенция.
Пулешич откри резултата пет минути преди почивката, а в началото на втората част Юсуф Фофана удвои след отнета топка и пас на Пулишич.
Малко след това отново американецът бе в центъра на събитията и с удар в близкия ъгъл на вратаря се разписа за крайното 3:0.
Милан записа четвърта поредна победа срещу този съперник в Серия А и се изкачи на трето място в класирането с 9 точки, колкото и вторият Наполи, който има мач по-малко. Лидер е Ювентус с 10 точки.
Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг:
Болоня - Дженоа 2:1
Верона - Ювентус 1:1
Удинезе - Милан 0:3
в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло
в понеделник:
Наполи - Пиза
от петък:
Лече - Каляри 1:2
Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи и Милан с по 9, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Рома и Болоня имат по 6 точки.
/МД/
