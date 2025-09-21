Подробно търсене

Мирослав Димитров
Пулишич блести за трета поредна победа на Милан в Серия А
Andrea Bressanutti/LaPresse via AP
Милано,  
21.09.2025 07:57
 (БТА)

Отборът на Милан записа трета поредна победа в Серия А след успех с 3:0 като гост на Удинезе в среща от 4 кръг на италианското първенство. 

Кристиан Пулишич се отличи с два гола и асистенция. 

Пулешич откри резултата пет минути преди почивката, а в началото на втората част Юсуф Фофана удвои след отнета топка и пас на Пулишич. 

Малко след това отново американецът бе в центъра на събитията и с удар в близкия ъгъл на вратаря се разписа за крайното 3:0. 

Милан записа четвърта поредна победа срещу този съперник в Серия А и се изкачи на трето място в класирането с  9 точки, колкото и вторият Наполи, който има мач по-малко. Лидер е Ювентус с 10 точки.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 

Болоня - Дженоа     2:1
Верона - Ювентус    1:1
Удинезе - Милан      0:3

в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

от петък:
Лече - Каляри       1:2 

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи и Милан с по 9, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Рома и Болоня имат по 6 точки.

/МД/

