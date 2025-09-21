Пулишич блести за трета поредна победа на Милан в Серия А

Отборът на Милан записа трета поредна победа в Серия А след успех с 3:0 като гост на Удинезе в среща от 4 кръг на италианското първенство.

Кристиан Пулишич се отличи с два гола и асистенция.

Пулешич откри резултата пет минути преди почивката, а в началото на втората част Юсуф Фофана удвои след отнета топка и пас на Пулишич.

Малко след това отново американецът бе в центъра на събитията и с удар в близкия ъгъл на вратаря се разписа за крайното 3:0.

Милан записа четвърта поредна победа срещу този съперник в Серия А и се изкачи на трето място в класирането с 9 точки, колкото и вторият Наполи, който има мач по-малко. Лидер е Ювентус с 10 точки.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг:

Болоня - Дженоа 2:1

Верона - Ювентус 1:1

Удинезе - Милан 0:3

в неделя:

Лацио - Рома

Кремонезе - Парма

Торино - Аталанта

Фиорентина - Комо

Интер - Сасуоло

в понеделник:

Наполи - Пиза

от петък:

Лече - Каляри 1:2

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи и Милан с по 9, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Рома и Болоня имат по 6 точки.