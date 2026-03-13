ХИНА: Насилието между връстници е ключова причина за забраната на мобилните телефони в хърватските училища, каза министърът на образованието

Министърът на науката, образованието и младежта на Хърватия Радован Фукс приветства днес резултатите от забраната за мобилни телефони в хърватските начални училища, заявявайки, че насилието между връстници и неговото въздействие върху развитието на децата са сред основните причини за ограничението, предаде агенция ХИНА.

Фукс каза, че забраната се прилага така както е планирано и посочи, че около 80% от училищата са ограничили използването на телефони още преди въвеждането на правилата. Няма съобщения за сериозни проблеми, каза той, добавяйки, че прекомерната употреба на електронни устройства влияе върху физическото и психическото развитие на децата.

Хърватският министър на образованието направи това изявление след представянето на изследване на тема „Използване на цифрови технологии и изкуствен интелект и благосъстоянието на децата и младите хора през учебната 2024/2025 година“.

По време на учебните часове телефоните бяха забранени, но учениците ги използваха по 35-40 минути по време на междучасията, което е далеч под трите до шест часа, които децата обикновено прекарват на устройства у дома. Фукс каза, че родителите играят ключова роля за ограничаване на употребата извън училище.

Министърът подчерта връзката между телефоните и насилието между връстници, като отбеляза, че устройствата могат да бъдат използвани за заплахи или записване на инциденти, които да се разпространяват онлайн, включително боеве. Повечето инциденти се случват извън училище, но някои се случват и на територията на училището, което оправдава забраната.

Относно ограниченията за социалните медии за лица под 15 години Фукс заяви, че никоя държава все още не е решила напълно как да прилага подобна забрана. Няколко държави от ЕС експериментират с различни модели, но резултатите все още се очакват. Прилагането им поражда технически предизвикателства и предизвикателства, свързани с поверителността, така че приемането на законодателство преди практическото му прилагане би било преждевременно.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)