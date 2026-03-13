Оливер Солберг се сдоби с минимална преднина срещу Себастиан Ожие в Сафари Рали Кения

Оливер Солберг взе минимална преднина в Сафари Рали Кения от световния шампионат WRC, след като излезе без фатални проблеми от иначе хаотичния петък. Шведският пилот на Тойота имаше комфортен аванс пред съотборника си Себастиан Ожие в началото на деня, но до края той бе съкратен на едва една секунда.

Днес организаторите имаха множество затруднения и заради нарушено трасе бе отменена третата скоростна отсечка Camp Moran. Така всичко започна на 18.4-километровата Loldia, където Солберг се заби в храст в десен завой и загуби около 10 секунди от преднината си.

Условията се промениха за следобедните състезания и от изсъхващото трасе се появиха камъни и неравности, а Ожие се справи най-добре. Той спечели седмата и деветата отсечка, а Солберг спука дясна гума и загуби още близо 30 секунди. Така при пресичането на линията в Mazibu той водеше само с една.

"Дадох всичко от себе си, но днес бе много хлъзгаво. Върнахме се на нулата със Себ, така че ще видим какво ще стане. И преди съм водил битка с него. За момента резултатът е 1-0 за мен, но за утре нямам представа", каза Солберг, цитиран от WRC.

Трети е британецът Елфин Еванс от Тойота с 19.5 секунди пасив.