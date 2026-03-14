Полицията на Абу Даби заяви, че е арестувала 45 души за разпространяване на невярна информация за конфликта в Близкия изток

Божидар Захариев
Изглед от Абу Даби - снимка: AP/Kamran Jebreili
Абу Даби,  
14.03.2026 00:39
 (БТА)
Полицията на Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства, заяви, че е арестувала днес 45 души, сред които чужденци, за разпространяването на невярна информация и видеа, предаде Франс прес.

Информацията бе съобщена на фона на продължаващите удари на Иран по държавите от Залива.

Задържаните са обвинение в това, че са "заснемали различни места по време на случващи се събития и са ги публикували в социалните мрежи", каза полицията в "Екс".

Заподозрени са също така в "разпространяването на неточни информации, които могат да повлияят на общественото мнение и да разпространят слухове", се уточнява в изявлението на полицията.

/БЗ/

Свързани новини

13.03.2026 19:00

Ройтерс: Колко души са убити от началото на американско-израелската война срещу Иран?

Най-малко 2000 души са загинали в Близкия изток, откакто на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран, а малко след това в конфликта бяха въвлечени държавите от Персийския залив, в които има американски военни бази и военнослужещи, както и Ливан. В справката си с актуални данни Ройтерс отбелязва, че не може да ги потвърди по независим начин.
13.03.2026 16:39

Водещ дипломат от ОАЕ призова Иран да спре атаките срещу съседите си, за да позволи дипломатическо решение на конфликта

Американският президент Доналд Тръмп ще сложи дипломатически край на войната с Иран „когато прецени“, а Техеран трябва да спре атаките срещу своите съседи, преди те да посредничат за прекратяване на конфликта, заяви в интервю, цитирано от Ройтерс, един от водещите дипломати на Обединените арабски емирства.

