Полицията на Абу Даби заяви, че е арестувала 45 души за разпространяване на невярна информация за конфликта в Близкия изток

Полицията на Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства, заяви, че е арестувала днес 45 души, сред които чужденци, за разпространяването на невярна информация и видеа, предаде Франс прес.

Информацията бе съобщена на фона на продължаващите удари на Иран по държавите от Залива.

Задържаните са обвинение в това, че са "заснемали различни места по време на случващи се събития и са ги публикували в социалните мрежи", каза полицията в "Екс".

Заподозрени са също така в "разпространяването на неточни информации, които могат да повлияят на общественото мнение и да разпространят слухове", се уточнява в изявлението на полицията.