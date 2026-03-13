АКП: Камбоджа и Китай засилват екологичното сътрудничество

Камбоджа и Китай засилват техничното сътрудничество за модернизиране на екологичния сектор в Камбоджа, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Сътрудничеството беше формализирано в Меморандума за разбирателство „Техническо сътрудничество за модернизиране на екологичния сектор на Камбоджа между Министерството на околната среда на Камбоджа и държавната корпорация „Планиране и проектиране на земята и ресурсите – Гуанси“.

Церемонията по подписване се проведе в град Наннин в Гуанси-джуански автономен регион под председателството на заместник-държавния секретар на Министерството на околната среда на Камбоджа Квай Атия и Ци Ди, заместник-генерален мениджър на китайската компания.

Квай Атия изрази дълбоки благодарности за партньорството, отбелязвайки, че приносът на компанията е жизненоважен за модернизацията на министерството, особено що се отнася до използването на сателитни обръщения и системи за управление на данни.

Ци Ди заяви, че сътрудничеството ще позволи и на двете страни да установят стратегически операции за съвместно изграждане на екологичната сигурност и зелено бъдеще.

