АКП: Камбоджа и Китай засилват екологичното сътрудничество

site.btaАКП: Камбоджа и Китай засилват екологичното сътрудничество
Камбоджа и Китай засилват техничното сътрудничество за модернизиране на екологичния сектор в Камбоджа, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
Сътрудничеството беше формализирано в Меморандума за разбирателство „Техническо сътрудничество за модернизиране на екологичния сектор на Камбоджа между Министерството на околната среда на Камбоджа и държавната корпорация „Планиране и проектиране на земята и ресурсите – Гуанси“.
Церемонията по подписване се проведе в град Наннин в Гуанси-джуански автономен регион под председателството на заместник-държавния секретар на Министерството на околната среда на Камбоджа Квай Атия и Ци Ди, заместник-генерален мениджър на китайската компания.
Квай Атия изрази дълбоки благодарности за партньорството, отбелязвайки, че приносът на компанията е жизненоважен за модернизацията на министерството, особено що се отнася до използването на сателитни обръщения и системи за управление на данни.
Ци Ди заяви, че сътрудничеството ще позволи и на двете страни да установят стратегически операции за съвместно изграждане на екологичната сигурност и зелено бъдеще.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)
