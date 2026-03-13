Руски депутат предложи да бъдат възстановени телефонните кабини поради прекъсванията на интернет

Руският депутат Игор Антропенко, член на управляващата партия „Единна Русия“, предложи да се възстановят обществените телефонни кабини, тъй като наложените от правителството „прекъсвания“ на интернет стават все по-чести в цялата страна, предадоха ДПА и ТАСС.

Според Антропенко възстановяването на телефонните кабини – оборудвани с достъп до интернет – се налага спешно. „Това ще позволи на гражданите да останат свързани дори по време на прекъсвания, като същевременно се гарантира подходящо ниво на сигурност“, смята депутатът.

Жителите на Москва от дни се оплакват от сериозни прекъсвания на интернет, които засягат ежедневието им. В някои случаи хората са били принудени да се върнат към плащане в брой на касите, а приложенията, използвани за услуги като фитнес зали, банки, куриерски доставки и таксита, са спрели да работят.

Други градове, а понякога и цели региони в Русия, също все по-често остават без интернет.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви тази седмица, че прекъсванията са били необходими поради украинските атаки и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо.

Москва постоянно разширява контрола и цензурата над интернет, особено от началото на нашествието в Украйна преди повече от четири години.

Няколко чат услуги и многобройни уебсайтове са блокирани и достъпът до тях е невъзможен без виртуална частна мрежа (Ви Пи Ен), която също е все по-често обект на внимание от страна на властите. Санкции вече са възможни и за търсене на информация, която властите определят като "екстремистка".

Сред онлайн ресурсите, определени като "екстремистки", са уебсайтове, критикуващи правителството, включително Фондът за борба с корупцията, свързан с покойния опозиционен лидер Алексей Навални, отбелязва ДПА.