МИНА: Черна гора засилва позицията си като регионален енергиен център

На среща между черногорския министър на енергетиката и минната промишленост Адмир Шахманович и делегация на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) беше заключено, че Черна гора има стабилна регулаторна рамка, силен инвестиционен потенциал и се радва на нарастващ интерес от страна чуждестранни партньори към проекти за възобновяема енергия, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Шахманович обсъди с високопоставена делегация на ЕБВР, която е на работно посещение в Черна гора, по-нататъшното развитие на енергийния сектор, нови инвестиционни проекти и засилване на сътрудничеството в областта на възобновяемата енергия.

Според прессъобщение на министерството, Шахманович е заявил, че Черна гора високо цени дългогодишното си партньорство с ЕБВР, което през последните години е довело до конкретни проекти и силна подкрепа за развитието на енергийния сектор на страната.

Той е подчертал особено успешното начало на аукционния модел за проекти за слънчева енергия.

Делегацията на ЕБВР беше водена от вицепрезидента по политиката и партньорствата Марк Боуман и включваше управляващ директор за устойчива инфраструктура Хари Бойд-Карпентър, управляващ директор по стратегията и политиката Мелис Екмен Табойер, регионален директор за Западните Балкани Матео Коланжели, ръководител на ЕБВР за Черна гора Ремон Закария, регионален ръководител на енергетиката Франческо Корбо и регионален ръководител на политиката Милена Попович Мартинели.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)