ОБНОВЕНА

Израелските сили удариха мост в Ливан и заплашиха с разрушения като тези в ивицата Газа

Симеон Томов
Разрушена при израелски удар сграда в централната част на Бейрут (13.03.2026 г.). Снимка: АП/Hussein Malla
Тел Авив ,  
13.03.2026 22:07
 (БТА)
Израел разруши мост в Южен Ливан и разпръсна листовки в Бейрут, заплашвайки с опустошение от мащаба на това в ивицата Газа, като разположи още войски за борба срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" и предупреди, че ще предприеме нови атаки срещу инфраструктурата на Ливан, предаде Ройтерс. 

Докато израелски военни самолети бомбардираха предградията на Бейрут, ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи заяви, че властите не са в състояние да настанят стотиците хиляди хора, потърсили убежище в столицата. 

От 2 март израелските удари са отнели живота на 773 души в Ливан, съобщи ливанската Национална информационна агенция (ННА), позовавайки се на Министерството на здравеопазването. 

Израел започна офанзивата си срещу "Хизбула", след като на 2 март въоръжената групировка започна да обстрелва Израел в знак на отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при в началото на съвместната въздушна атака на САЩ и Израел срещу Иран

От своя страна, лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че израелските заплахи за неговото убийство са "безсмислени". "Подготвили сме се за дългосрочна конфронтация и те ще бъдат изненадани на бойното поле", подчерта той. 

По време на днешното си посещение в Ливан генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова спешно да бъдат отпуснати 308 милиона долара, за да се помогне на Ливан да се справи с хуманитарните последици от войната, принудили една седма от населението, или най-малко 800 000 души, да напуснат домовете си. 

"Солидарността на думи трябва да бъде последвана от солидарност в действията", заяви Гутериш, който обяви тази кампания от ливанската столица. 

Израел заяви, че Ливан ще "плаща все по-висока цена" 

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че по-рано днес са нанесли удар по моста "Зрарие", който преминава над река Литани, като твърдят, че той е бил използван от бойци на "Хизбула" за преминаване между северната и южната част на Ливан. 

Израелската армия не предостави доказателства в подкрепа на това твърдение. 

Това изглежда е първият случай в рамките на настоящата кампания срещу "Хизбула", в който Израел признава, че е атакувал гражданска инфраструктура, отбелязва Ройтерс.

"Ливанското правителство, което ни заблуди и не изпълни обещанието си да разоръжи "Хизбула", ще плаща все по-висока цена, изразяваща се в щети върху инфраструктурата и загуба на територия, докато обещанието не бъде изпълнено", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац. 

Международното право по принцип забранява на въоръжените сили да атакуват гражданска инфраструктура, макар че такива операции понякога могат да бъдат разрешени, ако тя се използва за военни цели, отбелязва Ройтерс. 

Израел разпръсна листовки над Бейрут 

Израелски самолети разпръснаха листовки над Бейрут, в които Израел заплашва да нанесе на Ливан щети, подобни на опустошението, което израелската армия причини в ивицата Газа по време на продължилата две години война с палестинската въоръжена групировка "Хамас". Голяма част от Газа е в руини, а почти цялото население на анклава е разселено. 

"В светлината на големия успех в ивицата Газа вестникът на новата реалност пристига в Ливан", гласяха част от листовките. 

Други от тях призоваваха ливанците да лишат "Хизбула" от оръжията ѝ. На тях имаше код с линкове към групи в Уотсап и Фейсбук, придружени от съобщение, приканващо ливанците да се установят контакт, ако искат да видят "истинска промяна" в страната си. 

Израелските сили засега не са коментирали. 

Недостатъчен брой приюти за настаняване на разселените хора 

Държавните медии в Ливан съобщиха, че безпилотен летателен апарат е ударил жилищен блок в квартал "Бурж Хамуд" в Бейрут, разположен в северните покрайнини на столицата. Това е първият случай по време на конфликта, в който северните предградия на Бейрут, населени предимно с християни, бяха ударени, като изглежда, че Израел разширява обхвата на ударите си. 

Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмед Хаджар заяви, че са били открити колкото се може повече убежища в Бейрут за вътрешно разселените ливанци, много от които спят по улиците или парковете. 

"Независимо колко убежища се открият в Бейрут, те не могат да приемат всички разселени", заяви той на пресконференция. 

 

/ВС/

Свързани новини

13.03.2026 19:00

Ройтерс: Колко души са убити от началото на американско-израелската война срещу Иран?

Най-малко 2000 души са загинали в Близкия изток, откакто на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран, а малко след това в конфликта бяха въвлечени държавите от Персийския залив, в които има американски военни бази и военнослужещи, както и Ливан. В справката си с актуални данни Ройтерс отбелязва, че не може да ги потвърди по независим начин.
13.03.2026 18:09

Предложението на Ливан за преки преговори с Израел все още е без отговор, заяви президентът

Ливанският президент Жозеф Аун уведоми днес генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че не е получил отговор на предложението си към Израел за преки преговори с Ливан, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на президентската канцелария.
13.03.2026 14:55

Израелските предупреждения за евакуация засягат 14% от територията на Ливан, заяви неправителствена организация

Израелските предупреждения за евакуация засягат над една осма от територията на Ливан, заяви неправителствена хуманитарна организация, а мироопазващите сили на ООН в страната посочват, че израелските сухопътни войски извършват рейдове и издигат
12.03.2026 21:53

Бенямин Нетаняху заплаши новия върховен лидер на Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи завоалирана заплаха за убийството на новия върховен лидер на Иран по време на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.
12.03.2026 18:07

В първото си обръщение новият ирански върховен лидер обеща, че Техеран ще си отмъсти за израелско-американските удари

Иранската държавна телевизия разпространи обръщение на новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, в което той обеща, че Иран ще си отмъсти за израелско-американските удари, предаде Франс прес.
12.03.2026 11:33

Има ли опасност от бежански натиск към Европа заради конфликта в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди дни определи войната в Иран като „кратка екскурзия“, но ако греши, Европа може да бъде изправена пред сериозна бежанска криза, отбелязва „Евронюз“. Историята показва, че когато домът им се окаже на бойното поле,

Към 23:40 на 13.03.2026 Новините от днес

