Президентът Румен Радев ще посети Шумен за откриването на младежка олимпиада по информатика

Президентът Румен Радев ще посети Шумен, където ще присъства на откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще се състои в зала „Арена Шумен“.

В тазгодишното издание на Европейската младежка олимпиада по информатика, която ще продължи до 4 септември, ще се участват близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия.

Европейската младежка олимпиада по информатика e третата научна олимпиада, която България инициира. Подробна информация за събитието има тук.

По-късно през деня президентът ще посети традиционен национален събор, посветен на българското фолклорно наследство, в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.