България посреща най-добрите младежи по информатика за деветата Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI

От 29 август до 4 септември в Шумен ще се проведе деветото издание на Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI (2025.ejoi.org). Най-добрите ученици в Европа до 16 години ще дойдат в България, за да премерят знания в най-престижното световно състезание по информатика за тяхната възрастова група. Олимпиадата е основана от България през 2017 година и тази есен събира 100 състезатели от 25 държави, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Деветата Европейска младежка олимпиада по информатика – eJOI ще бъде под патронажа на президента Румен Радев, който ще я открие на 30 август в Арена Шумен. Олимпиадата се организира от Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (основател), Министерство на образованието и науката, община Шумен, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

eJOI е трамплин за развитието на елита на ИТ индустрията и следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.

В Шумен участниците ще имат не само два състезателни дни, но и богата културна и социална програма с много емоции и приключения, които да ги вдъхновят за бъдещи успехи. eJOI ще събере държави от Съвета на Европа, както и гостуващи страни и наблюдатели от цял свят, включително от Китай. България като домакин ще бъде представена от два национални отбора и един шуменски отбор. Закриването и награждаването ще се състоят на 3 септември в Арена Шумен.

Европейската младежка олимпиада по информатика eJOI е третата научна олимпиада, която България инициира. Нейни основатели са:

● Проф. Красимир Манев - Съосновател на EJOI и първи президент (2017 – 2021), президент на Международната олимпиада по информатика (IOI; 2014 – 2017)

● Гл. ас. Бисерка Йовчева - Президент на EJOI, изпълнителен директор на Школа A&Б

● Елена Маринова - Съосновател на EJOI (2017) и съпрезидент (2021 – 2023); съосновател на IOAI и председател на управителния съвет; член на управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки; предприемач

● Алексей Христов - Председател на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки в България; изпълнителен директор на Американска фондация за България

България има ключова роля в развитието на световната състезателна информатика като страна-основателка и на Международната олимпиада по информатика през 1989 година. Миналата година страната ни организира и първата Международна олимпиада по изкуствен интелект (IOAI), като още на второто издание в Китай тази година се включиха над 60 държави и територии.

До сега домакини на Европейската младежка олимпиада по информатика eJOI са били: 2017 – София, България, 2018 – Инополис, Русия (Република Татарстан), 2019 – Марибор, Словения, 2020 – Тбилиси, Грузия, 2021 – Плоещ, Румъния, 2022 – Киев, Украйна, 2023 – Кутаиси, Грузия и 2024 – Кишинев, Молдова.

Повече за деветото издание на eJOI ще намерите в сайта - https://2025.ejoi.org.

Организатори:

Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (основател), Министерство на образованието и науката, община Шумен, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

Спонсори:

Алко Мет, GEM, Jane Street, SofUni, IOI France, Е-Плант, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (Бургас), Виваком, Автомагистрали "Черно море", SAP, Bulmag, Ешрефоглу, Деа.

Медийни партньори:

БТА, БНР – Шумен, Shum.bg, Shumenonline, 24Shumen, Radian, ШТВ, „За Шумен“, Шмко, MediaBricks.bg, KALDATA, TodayTech.eu, PixelMedia, Uchi.bg.

