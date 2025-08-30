Румънският президент Никушор Дан ще бъде на посещение в Република Молдова в неделя по повод Деня на румънския език

Румънският президент Никушор Дан заминава на официално посещение в Република Молдова в неделя по повод отбелязването на Деня на румънския език, съобщи в петък Президентската администрация в Кишинев, предаде Аджерпрес.

Румънският държавен глава ще бъде посрещнат в неделя сутринта от президента на Република Молдова Мая Санду в държавната резиденция в Кишинев, след което двамата ще участват в откриването на събитието "Голямата национална диктовка".

По-късно двамата държавни ръководители ще участват в церемония по поднасяне на цветя пред бюста на румънския поет Михай Еминеску в град Страшен и в церемония по откриване на концерт, посветен на Деня на румънския език.

Това е трето посещение на Никушор Дан в Република Молдова от встъпването му в длъжност в края на май след официалната му визита на 10 юни и частното посещение на 8 август, напомня агенцията.

През 2023 г. парламентът в Кишинев прие закон за замяна на синтагмата "молдовски език" с "румънски език" във всички закони на страната, включително в конституцията. Това стана след решение от 2013 г. на Конституционния съд на Молдова, според което официалният език в страната е румънският, а не молдовският.