Министър Мариан Бачев ще връчи на изявени творци и артисти традиционните награди „Златен век“ на Министерството на културата по случай деня на народните будители

Министърът на културата Мариан Бачев ще връчи традиционните награди на Министерството на културата, които се присъждат по случай 1 ноември, Деня на народните будители.

Официалната церемония ще се състои на 30 октомври (четвъртък) от 11 ч. в галерия „Средец“ в Министерството на културата, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17.

Престижните отличия на Министерството на културата ще получат 36 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност.