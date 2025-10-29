Подробно търсене
Министерство на културата – Прессъобщение

Министър Мариан Бачев ще връчи на изявени творци и артисти традиционните награди „Златен век“ на Министерството на културата по случай деня на народните будители

29.10.2025 17:48

Министърът на културата Мариан Бачев ще връчи традиционните награди на Министерството на културата, които се присъждат по случай 1 ноември, Деня на народните будители.

Официалната церемония ще се състои на 30 октомври (четвъртък) от 11 ч. в галерия „Средец“ в Министерството на културата, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17.

Престижните отличия на Министерството на културата ще получат 36 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност.

БТА публикува този текст съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за Българската телеграфна агенция

29.10.2025

