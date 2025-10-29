Бившият олимпийски шампион в пистовото колоездене Гюнтер Хариц почина на 77 години

Бившият олимпийски шампион в пистовото колоездене Гюнтер Хариц почина на 77-годишна възраст, съобщи в сряда Германската федерация по колоездене.

Хариц си е отишъл от този свят късно вечерта във вторник след продължителна борба с раково заболяване.

Той става олимпийски шампион в Мюнхен през 1972 година, когато е част от квартет с Юрген Коломбо, Удо Хемпел и Гюнтер Шумахер, който взима титлата в отборното преследване. Той има и две световни титли в същата дисциплина, спечелени през 1970 и 1973 година.

След края на състезателната си кариера Хариц се грижеше за собствения си магазин за велосипеди в родния си град Лаймен. Той бе и почетен гражданин на населеното място в близост до Хайделберг.