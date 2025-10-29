Близо 75 процента от турците смятат, че икономическата политика на настоящото правителство е неуспешна, показва проучване

Турците, които са изправени пред покачване на разходите за живот на фона на двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, виждат икономиката като най-слабата област на представяне на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Това показват данните от проучване на АСАЛ Аращърма (ASAL Arastirma), цитирано от сайта „Търкиш минит“.

Проучването, озаглавено „Политическа програма на Турция, септември 2025 г.“, е проведено между 12 и 18 септември сред 2000 респонденти в 26 окръга в Турция. Участниците в проучването са помолени да посочат кои от политиките или инициативите на правителството на ПСР считат за успешни.

Едва 13,2 процента от анкетираните са заявили, че оценяват положително представянето на правителството в сферата на икономиката, докато 74,7 процента са заявили, че намират икономическата политиката на ПСР за неуспешна. Наред с това анкетираните са изразили ниска подкрепа и за политиката в областта на правосъдието – 20,3 процента, безработицата – 28 процента, семейната политика – 29,3 процента, и образованието – 29,8 процента.

Според 54,7 процента представянето на правителството в отбранителната промишленост е успешно. Анкетираните са показали и висока подкрепа за политиката в областта на транспорта - 52,5 процента одобрение, енергетиката – 51 процента, и борбата с тероризма - 50,5 процента. Сред инициативите на ПСР с по-високо одобрение са още външната политика – 43,5 процента, градоустройството – 42,6 процента и здравеопазването – 41,8 процента.

Годишният темп на инфлацията в Турция, който достигна пик от 85,5 процента през октомври 2022 г., намаля през последните години и по официални данни в момента е 33,29 процента.

Независими изследователи обаче твърдят, че реалната цифра е много по-висока, отбелязва „Търкиш минит“. Групата за изследване на инфлацията (ENAG) - екип от турски академици, който публикува свои собствени изчисления - отчита годишен темп на инфлация от 63,23 процента в свое проучване, публикувано през октомври.