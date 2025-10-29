Билетите за гостуването на Ференцварош ще бъдат по 16 евро за феновете на Лудогорец

Шампионът на България Лудогорец съобщи, че билетите за предстоящото гостуване на унгарския Ференцварош от турнира Лига Европа вече са в продажба.

Двубоят в Будапеща е на 6 ноември (четвъртък) от 21:00 часа местно време (22:00 часа българско) на стадион „Групама Арена“.

Цената на един билет е 16 евро.

Продажбата се извършва по следния начин:

За фенове от Разград – плащане в евро на клубната база и издаване на ваучер.

За фенове от България и такива, живеещи извън страната – със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Получаването на билетите ще се извършва в деня на мача пред входа на сектор „Е“ на стадион „Групама Арена“.

Процедурата по издаване на билет чрез заявка по имейл е следната:

Всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до вторник (4 ноември) 18:00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да се извърши плащане по сметка на ПФК Лудогорец.

След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще получи ваучер с уникален баркод, който гарантира, че мястото за мача е успешно заплатено.

В деня на срещата, 6 ноември (четвъртък), ваучерите ще бъдат заменяни за валидни билети пред сектор „Е“ на „Групама Арена“.