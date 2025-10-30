Основните ценности на ОИСР не са просто цел, а ориентация към бъдеще, принадлежащо на младите хора, заяви зам.-кметът на Бургас Михаил Ненов

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не е политически ход за България, а усилие на цялата общност, и Бургас може да служи като добър пример в тази посока. Това заяви заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики на Бургас Михаил Ненов по време на откриването на конференцията "Как членството на България в ОИСР работи за успеха на младите хора: иновации в образованието и младежко предприемачество", организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи.

"Основните ценности на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - сътрудничеството и развитието - не са просто цел, а ориентация към бъдещето, което принадлежи на младите хора", подчерта Ненов. По думите му разговорът за членството на България в ОИСР трябва да се води през призмата на младежките политики и на условията на екосистемата, която се създава днес, за да се чувстват младите хора "овластени и подкрепени в средата, в която се развиват".

Заместник-кметът отбеляза, че Бургас може да бъде посочен като успешен пример за развитие на образователната среда и партньорство между местната власт, образователните институции, бизнеса и неправителствените организации. "В последните години община Бургас полага изключително големи усилия за паралелното развитие както на средното, така и на висшето образование. Това е единственият град в страната, който разкрива нови образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование и се превръща във втори академичен център в държавата", каза Ненов.

Той припомни, че в Бургас вече имат свои филиали или представителства редица водещи академични институции - Българската академия на науките, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Националната художествена академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Лесотехническия университет, а в процес на акредитация е и филиал на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".

"Местната власт, заедно със социалната и академичната общност, изгражда среда за развитие, която създава ключови умения, нужни за икономическото развитие на региона и страната, но и благоприятна екосистема за предприемачество", посочи заместник-кметът. Той подчерта, че общината развива политики в подкрепа на ученическото предприемачество - чрез общински фонд за стартъпи и програми за обучение и менторство.

"ОИСР не е организация, която само ни оценява чрез доклади като PISA. Тя създава ценен инструментариум, който ни помага да извличаме работещи решения от нашата среда, за да планираме ефективни политики", отбеляза Ненов.

Според него достъпът до ОИСР е логично продължение на европейската интеграция на България и е "ключов както за образованието и бизнеса, така и за политическата среда". "Нашата проактивна роля - както на институциите, така и на местната власт - е решаваща, за да покажем с увереност, че България е готова и достойна за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие", допълни той.