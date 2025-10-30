Торонто загуби от Калъмбъс в НХЛ в мача, в който Джон Таварес вкара своя гол номер 500

Третата нападателна линия изкова победата за Калъмбъс Блу Джакетс с 6:3 над Торонто в първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Коул Солингер вкара първите си две попадения през сезона, а изравни личната си серия на пет мача с точков актив.

Блу Джакетс записа трета поредна победа в първенствоно и заемат 5-ото място с 12 точки в Столичната дивизия. Торонто е на 5-а позиция в Атлантическата с 11 пункта.

Матийо Оливие отбеляза първата си среща с четири точки в един мач, като блесна с три асистенции. Чарли Койл добави още четири, като записа победа номер 300 в 14-годишната си кариера в НХЛ.

Трима защитници също вкараха голозе за победителите и това са Зак Веренски, Иван Провноров и Данте Фабро. Странното е, че Калъмбъс вкарва шест гола за втори път през сезона, но този път от едва 24 удара – най-малко отправени от тях тази година.

За Торонто събитието на вечерта беше гол номер 500 на Джон Таварес в Лигата, като по този начин той е 49-ият състезател с подобен рекорд. Попадението на Таварес дойде в 15:45 минута на третия период и просто намали пасива им на 2:6.

Сами Блейс, който днес излезе като титулярен център вместо контузения в долната част на тялото Вилиан Нюландер, оправда доверието, вкарвайки първото попадение за "Кленовите листа". Той се разписа за 1:2 във 2:43 минута на втория период. Крайното 3:6 оформи Никълъс Робъртсън, който подаде и за гола на Таварес.

Домакините капитализираха две минавания зад вратата през първия период, като попаденията паднаха за по-малко от пет минути. Въпреки ранното намаляване на пасива през втория период, за още пет минути нови две попадения направиха 4:1 и това предопредели крайния победител.