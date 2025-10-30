Талантът няма пол в България, заяви Диана Митева от сдружение "Дамски форум" на кръгла маса за жените в иновациите

Подробно търсене

БТА, София (30 октомври 2025) Еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, иновациите и научните изследвания и заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа откриват кръгла маса на тема „Жените в иновациите”, организирана от сдружение „Дамски форум” в Planet Schwarz Tech Theater. На снимката: председателят на сдружението „Дамски форум” Диана Митева.Снимка: Севдалин Тлаченски/БТА (ЕВ)
София,  
30.10.2025 10:45
 (БТА)

България има с какво да се гордее относно представянето на жените в науката, в новостартиращите компании и в областта на информационните технологии. Талантът в България няма пол. Това обяви днес Диана Митева, председател на УС на сдружение "Дамски форум", на кръгла маса на тема "Жените в иновациите" в пространството на Planet Schwarz Tech Theater, организирана от Сдружението. Екатерина Захариева, eврокомисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации, е специален участник във форума.  

"Според последните данни на ЕК 49 процента от заетите инженери и учени в България са жени, а в академичната общност – процентът достига до 55", каза Митева. "По този показател България е сред абсолютните лидери в ЕС – жените учени в България не просто водят, те движат науката напред". 

В полето на технологичния сектор жените в страната заемат 27 процента от специалистите в информационните технологии, според данни, цитирани от Диана Митева. По думите й тази статистика поставя България на 3-то място в ЕС. 

"Това показва, че в България талантът няма пол", заключи тя. 

Относно баланса на половете в предприемаческите среди Диана Митева каза, че все повече жени избират да станат предприемачи. Тя цитира данни на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, според които 25 процента от новосъздадените компании са основани от жени или сред основателите има жени, като и по този показател България също е над средното ниво за ЕС. 

"Горди сме, че жените предприемачи в България са повече от ЕС, защото имат смелостта да го направят", каза Диана Митева.

