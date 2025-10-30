България няма проблем с ролята на жената като учен, иноватор, мениджър и предприемач, каза вицепремиерът Томислав Дончев на дамски форум

Подробно търсене

Делян Петришки
София (30 октомври 2025) Еврокомисарят по въпросите на стартиращите предприятия, иновациите и научните изследвания и заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев (на снимката) откриват кръгла маса на тема „Жените в иновациите”, организирана от сдружение „Дамски форум” в Planet Schwarz Tech Theater.Снимка: Севдалин Тлаченски/БТА (ЕВ)
София ,  
30.10.2025 11:03
 (БТА)

България няма проблем с ролята на жената като учен, иноватор, мениджър и предприемач и никой в българското общество не се изненадва, когато насреща стои жена професор или инженер. Въпреки това обществото ни трябва да се бори с предразсъдъците. Това посочи Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, на провеждащата се кръгла маса на тема "Жените в иновациите" в пространството на Planet Schwarz Tech Theater, организирана от сдружение "Дамски форум". 

Според вицепремиера Дончев жените имат същите права и таланти да правят иновации, както и мъжете. За да защити тази своя теза, той се позова на постиженията на Българската академия на науките (БАН), където жените са силно представени. 

Той призова на форума за повече самочувствие и самоувереност. 

Специален участник на дамския форум е Екатерина Захариева, eврокомисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации.  

/ИЦ/

