България няма проблем с ролята на жената като учен, иноватор, мениджър и предприемач, каза вицепремиерът Томислав Дончев на дамски форум

България няма проблем с ролята на жената като учен, иноватор, мениджър и предприемач и никой в българското общество не се изненадва, когато насреща стои жена професор или инженер. Въпреки това обществото ни трябва да се бори с предразсъдъците. Това посочи Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, на провеждащата се кръгла маса на тема "Жените в иновациите" в пространството на Planet Schwarz Tech Theater, организирана от сдружение "Дамски форум".

Според вицепремиера Дончев жените имат същите права и таланти да правят иновации, както и мъжете. За да защити тази своя теза, той се позова на постиженията на Българската академия на науките (БАН), където жените са силно представени.

Той призова на форума за повече самочувствие и самоувереност.

Специален участник на дамския форум е Екатерина Захариева, eврокомисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации.