Парламентарната правна комисия отхвърли законопроекта на „Възраждане“, забраняващ санкционирани по "Магнитски" да заемат държавни и партийни длъжности

site.btaПарламентарната правна комисия отхвърли законопроекта на „Възраждане“, забраняващ санкционирани по "Магнитски" да заемат държавни и партийни длъжности
Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за допълнение на Изборния кодекс, който предвижда да се забрани на санкционирани по закона „Магнитски“ да заемат държавни, местни и партийни длъжности в България.
Петима депутати от правната комисия гласуваха в подкрепа на законопроекта, осем бяха „против“ и трима се въздържаха.
Основният акцент на законопроекта е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности - липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи, посочват вносителите.
