Възстановено е движението по главен път I-3 Бяла - Ботевград при разклона за Долна Митрополия

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Снимка: БТА, архив
Плевен,  
29.10.2025 16:29
 (БТА)

Възстановено е движението по главен път I-3 Бяла - Ботевград при разклона за Долна Митрополия. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-рано днес там аварира тежък кран, което наложи служители на „Пътна полиция“ – Плевен да насочат трафика сама в едната рента и да пропускат колите поетапно.

На мястото на аварията имаше и разлив на течност, който трябваше да бъде обработен, за да бъдат избегнати пътни инциденти.

/ЛРМ/

Към 16:47 на 29.10.2025 Новините от днес

