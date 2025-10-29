Възстановено е движението по главен път I-3 Бяла - Ботевград при разклона за Долна Митрополия. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-рано днес там аварира тежък кран, което наложи служители на „Пътна полиция“ – Плевен да насочат трафика сама в едната рента и да пропускат колите поетапно.

На мястото на аварията имаше и разлив на течност, който трябваше да бъде обработен, за да бъдат избегнати пътни инциденти.