При голям интерес са преминали изнесените приемни в областта на ОИЦ Враца, каза експертът Гроздан Темнишки

При голям интерес от страна на гражданите са преминали изнесените приемни на Областния информационен център (ОИЦ) Враца, каза за БТА експертът от центъра Гроздан Темнишки. Представителите на центъра са посетили през този месец осем от десетте общински центъра, без Враца и Мездра, в които изнесените приемни са били организирани в края на лятото. На място експертите са представяли актуалните процедури, по които граждани, местен бизнес, училища и др. организации могат да кандидатстват за европейско финансиране.

Според Темнишки една от процедурите, която заслужава вниманието на хората в по-малките населени места, е „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони“. Чрез нея се дава възможност за реновиране на църкви, но изискването е документите да се подават от църковното настоятелство. „Хората изразиха притесненията си от това изискване, заради липсата на експертен капацитет в повечето настоятелства“, обясни Гроздан Темнишки.

Друга процедура, към която бизнесът проявява интерес, е „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“. Процедурата цели да се повиши нивото на дигитализация на малките и средни предприятия. За бизнеса е отворена и процедурата „Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация”. По нея ще се подкрепят проекти за партньорство между микро- и малки и средни предприятия (МСП) и научни организации и висши училища, които да доведат до разработването, създаването и внедряването на нови зелени и цифрови технологии, продукти и процеси.

По Програмата за развитие на човешките ресурси има отворени две процедури, каза още експертът. Те са за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, и за развитие на социални предприятия.

„За самите граждани най-голям интерес представлява компонентът „Избирам България“ по Програма "Развитие на човешките ресурси", която подпомага преместването на хора от големите градове в по-малки населени места. Хората много питат и се вълнуват. Тук парите могат да стигнат до 10 000 лв., за квартира, транспорт, но е важно да се отбележи, че няма да се дават на ръка“, каза експертът.

По думите му хората проявяват голям интерес и към възможностите за започване на нов бизнес. На този етап европейски средства за това ще се отпускат по две направления. Първото е чрез Агенцията за хора с увреждания, като важи за хора с над 50 процента ТЕЛК. Безвъзмездната финансова помощ е до 35 хил. лв., а изискването е бизнесът да се развива устойчиво три години.

Другият вариант е чрез нисколихвен кредит от институциите, които са спечелили право да предлагат тези кредити, като освен ниска лихва кредитът ще е и с голям срок на погасяване, обясни още експертът от ОИЦ Враца.

По време на изнесените приемни представителите на центъра са посещавали на място и училищата в региона, за да запознаят директорите с двете отворени процедури в областта на образованието. Те са по програми на Министерството на образованието и науката и се отнасят за ученици с таланти и за превенция от насилие. Представяна е и програмата DiscoverEU, за младежи навършващи 18 г., която предлага възможности за пътуване и изследване на многообразието на Европа.