Общинските съветници в Стражица одобриха близо 572 хиляди лева за съфинансиране на ремонт, оборудване и обзавеждане на Спортната зала

Общинските съветници в Стражица одобриха отпускането на близо 572 хиляди лева за съфинансиране на ремонт, оборудване и обзавеждане на Спортната зала в града. На редовно заседание те приеха предложението на кмета Йордан Цонев, свързано с участие на Общината по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г.

Проектът засяга единственото спортно съоръжение от затворен тип и с многофункционално предназначение, което съществува в населеното място. През изминалия месец са подписани два договора между Община Стражица и Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на реализирането на два етапа от нужните строително ремонтни работи. Новата програма на Министерството на младежта и спорта е възможност за осигуряване на средства за изпълнение на останалите три етапа от инвестиционния проект за обекта. Те са свързани с ремонт, оборудване и обзавеждане на залата, ремонт на електрическа, ВиК и други инсталации, укрепване на стоманена конструкция и вътрешни ремонтни дейности. Общината декларира, че залата няма да сменя своето предназначение и ще се ползва за целите на финансово подпомогнатия проект за срок не по-малък от две години след приключване на дейностите по проекта.

Общинските съветници разгледаха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Промяната се налага поради отмяната на чл. 24 а, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Тя касае и отпадане на гратисния период за наемно/арендно плащане при сключване на договори за общински земеделски имоти, които изцяло или частично не попадат в специализирания слой за критерий и допустимост на земеделски площи за подпомагане.

На заседанието беше приет отчет за дейността на Общинския съвет в Стражица и неговите комисии за първите шест месеца на годината. За периода са проведени седем заседания на Общинския съвет, на които са обсъдени 121 предложения, отчети, информации, молби и др. Постоянните комисии са провели общо 34 заседания. Общинският съвет в Стражица е актуализирал всички подзаконови нормативни актове във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По предложение на кмета общинските съветници одобриха предоставяне на средства по два проекта, изискващо промени в приетия бюджет на общината за настоящата година. Впоследствие те ще бъдат верифицирани от управляващия орган на програмата и възстановени по бюджета на общината. Финансирането е в размер на 39 639 лева за проект „Младежки практики“ и осем хиляди лева за енергийно обновяване на блок „Център“.

Общинският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на лек автомобил на Областна дирекция на МВР – Велико Търново за нуждите на Районно управление – Стражица. Всички разходи по поддръжката и ползването му ще са за сметка на Областната дирекция. Общинските съветници възложиха на кмета да сключи договор за безвъзмездно ползване въз основа на настоящото решение за срок от 10 години.

Останалите точки в дневния ред на сесията бяха свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.