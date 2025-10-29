Запазването на общинския характер на ВиК операторите е ключово за осигуряване на качествени услуги, каза управителят Ивайло Христов

Запазването на общинския характер на ВиК операторите е ключово за осигуряване на качествени услуги. Това каза за БТА управителят на ВиК в Петрич инж. Ивайло Христов. Той изрази удовлетворение, че към момента има разбиране и подкрепа за направените предложения от страна на Комисията по регионално развитие и благоустройство, като се очаква те да бъдат взети под внимание при окончателното обсъждане на законопроекта. „Вярваме, че чрез конструктивен диалог можем да постигнем законодателни решения, които ще защитят интересите както на гражданите, така и на общинските дружества,“ допълни инж. Христов.

Той добави, че с кмета на община Петрич Димитър Бръчков са участвали в среща, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Обсъден е проектът на новия Закон за ВиК и са дискутирани ключови текстове в законопроекта, касаещи бъдещия статут и функциониране на общинските ВиК дружества. От страна на общинските предприятия и кметове, включително „ВиК“ ЕООД в Петрич са направени конкретни предложения за изменения в закона, които целят запазване на статута на дружествата като общинска собственост и управление.

„Предложихме конкретни решения и текстове, чрез които да се гарантира, че общинските дружества ще могат да продължат да работят ефективно и в интерес на гражданите, както и да запазят близостта си до местните общности,“ допълни управителят на дружеството инж. Ивайло Христов.

През септември в националния пресклуб на БТА управители на ВиК дружества изразиха готовност за протестни действия, ако Народното събрание приеме нов закон за ВиК.