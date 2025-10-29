Шуменци възприемат предлаганото ново изчисление на таксата за битовите отпадъци, каза зам.-кметът Бейнур Ахмед

Хората възприемат предлаганото ново изчисление на таксата за битовите отпадъци (ТБО), каза на пресконференция заместник-кметът по бюджет и финанси на община Шумен Бейнур Ахмед, на която заедно с директора на дирекция „Бюджет, финанси и работна заплата" Десислава Петрова и началника на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ Ивелина Щерева предоставиха информация за проведените от общинската администрация разяснителни кампании за новия начин за изчисляване на ТБО и за въвеждането на еврото.

Община Шумен предлага на Общинския съвет на заседанието си утре да приеме нов начин за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци - на база „ползвател“. Към момента изискването към общините на национално ниво е да въведат новия принцип „замърсителят плаща“ от 1 януари 2026 г. В докладната записка по т. 9 от дневния ред на заседанието на Съвета се посочва, че измененията се налагат, защото определянето на ТБО вече не може да става на база данъчната оценка или балансовата стойност на имота, информираха на 27 октомври от общинския пресцентър.

По думите на Ахмед по време на разяснителните кампании за новия начин на определяне на ТБО шуменци са го подкрепили и приели за по-справедлив. На срещите е обърнато внимание на жителите в общината, че новото изчисление на таксата за битови отпадъци ще се определя на базата брой ползвателите на един имот, а не на данъчната оценка, а ако в съответното жилище има адресно регистрирани хора, които не живеят постоянно там, собственикът на имота може да подаде декларация пред администрацията, с която да уточни точно колко хора живеят на съответния адрес. Така ако регистриран човек на съответния адрес не живее постоянно в жилището, таксата ще е по-малка. Община Шумен обаче има регистри и бази с данни, които позволяват да се направи проверка на истинността на декларациите, уточни Ахмед, в отговор на въпрос на БТА във връзка с евентуално предоставяне на неверни данни.

След въвеждането на новото изчисление на ТБО, предварителните данни на общинската администрация показват, че таксата за един човек в жилище ще е по-малка от досегашната, при двама души ще е почти същата, а при трима и повече - ще се увеличи. Предвижда се и 50 процента отстъпка при плащане на налога за всяко дете под 18 години в съответното домакинство, каза още Ахмед.

На срещите, организирани от общинската администрация, във връзка с въвеждането на еврото, на хората е обърнато внимание, че е много възможно да попаднат на измамници, които да им предлагат изгоден курс на обмяна на левове в евро. „Няма как да има по-нисък курс за обмяна от този, обявен от БНБ“, заяви на пресконференцията Десислава Петрова. Тя уточни, че хората от малките населени места са посъветвани да обменят пари само в клоновете на „Български пощи“, тъй като там няма представителства на други официални финансови институции. По думите ѝ срещите във връзка с въвеждането на еврото у нас, организирани от Община Шумен, продължават.

На пресконференцията бе изразена готовност Община Шумен да започне да работи и с евро.