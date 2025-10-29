В бюджета няма никаква амбиция за борба със сивата икономика по линия на минималните осигурителни доходи, каза Ася Гонева от Надзорния съвет на НОИ

В бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) няма никаква амбиция за борба със сивата икономика по линия на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и по групи професии. Това каза пред журналисти председателят на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) Ася Гонева, която е и представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Коментара си тя направи преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ във връзка с проектобюджета на ДОО.

Има много неща, които не ни ентусиазират да кажем, че имаме хубав бюджет в нова валута, отбеляза Гонева. Що се отнася до мен, не съм взела решение за начина, по който ще гласувам. Ще видя как ще мине дебатът, каза тя. И добави, че решението ѝ зависи и от това, което ще каже министърът на труда и социалната политика.

Най-спорната мярка, по която ще има сериозен дебат, е свързана с увеличението на осигурителната вноска, очаква Гонева. КНСБ поиска подобно нещо, но ние искахме тази мярка да бъде съпътствана с въвеждането на необлагаем минимум, коментира тя.

В много тежка ситуация сме поставени като членовете на Надзорния съвет, защото по правилата три дни предварително трябваше да имаме материалите. Още не сме видели държавния бюджет, коментира още Гонева. Тя каза, че проектобюджетът на ДОО е бил късно изпратен до социалните партньори.

Моите впечатления са, че бизнесът нищо не харесва, каза също Гонева относно предстоящото обсъждане на проектобюджета на ДОО.

По-рано днес от КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха протестна акция пред Министерския съвет в петък, когато се очаква да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.