Българската асоциация "Полимери" ще продължи да работи за устойчивото развитие на бизнеса, заяви председателят на организацията Цветанка Тодорова

Българската асоциация "Полимери" ще продължи да работи за устойчивото развитие на бизнеса, заяви председателят на Управителния съвет на организацията Цветанка Тодорова на международна конференция "Кръгова икономика на пластмасите - възможности и предизвикателства", която се провежда в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Форумът е организиран от Асоциацията по повод 25-годишнината на организацията.

"През последните години световна тенденция е екологичното законодателство и екологичните настроения да доминират над икономическата и пазарна логика и те намаляват конкурентоспособността на индустрия в Европа и може би в най-голям степен в момента на компаниите от полимерната индустрия - преработвателите на пластмаси, и производителите на полимери, както и рециклиращата индустрия. Наша задача от първостепенна важност е да работим по законодателството, така че то поне да не пречи толкова на работата на бизнеса", каза председателят на Асоциацията.

Тя определи като един от най-значимите успехи на Асоциацията постигането на най-ниската такса в Европа за полимерните торбички и поетапното й увеличение, така че тежестта върху фирмите да бъде по-равномерно разпределена, което се е случило през 2011 г., след протест на фирмите и преговори с правителството. По това време определихме стандартите, по които да се класифицират полимерните торбички, като границата на дебелината им беше 25 микрона, а не 50 както в повечето в европейски страни, допълни Тодорова.

Друг успех на асоциацията е транспонирането евродиректива в българската наредба за намаляването на въздействията на определените изделия за еднократна употреба върху околната среда, което е постигнато с партньорството и на други браншови организации и с водещата роля на Българската стопанска камара.

Четвърт век е време на създаване, порастване и съзряване, посочи Тодорова по повод празника на организацията и напомни, че Българска асоциация "Полимери" е била регистрирана през 1990 г като сдружение на фирмите, които преработват пластмаси, а на по-късен етап членове на организацията са станали фирми, които търгуват със суровини, както и такива, които рециклират, с което организацията става представителна за целия бранш. Тодорова изтъкна, че Асоциацията през годините е създала ценни партньорства както в национален, така и в европейски и международен мащаб, член е на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси, а много години организацията е била била част Асоциацията на производителите на полимери в Европа. Миналата година Асоциацията е подписала меморандум за сътрудничество с Индийската асоциация на производителите на пластмаси и наскоро се е присъединила към Световния съвет на асоциациите на полимерната индустрия.

Тодорова изтъкна дългогодишното партньорство на организацията с редица национални и международни институции и отбеляза, че ролята на организацията е да представя експертни становища и позиции по всички въпроси, които засягат националното и европейско законодателство, свързано с бранша.

Изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова, която е и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара, връчи на Тодорова от името на председателя на Камарата Добри Митрев почетна на грамота по повод 25 години от учредяването на Асоциацията.

Организацията получи поздравление за годишнината си от ръководството на Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси. Изпълнителният директор на европейската асоциация Федерика Галичио отбеляза във видеобръщение дългогодишното партньорство с българската организация. Тя открои проблемите на индустрията, свързани с високите енергийни и капиталови разходи, глобалната конкуренция, променящо се търсене и бързите регулаторни промени.

Приветствие към участниците в конференцията отправи и д-р Джузепе Рива, директор на PlasticsEurope Italy 2000-2024 г., който отбеляза ролята на Асоциацията за консолидацията на визията за индустрията като двигател на икономиката на всяка страна и промишленост, която прави възможно постигането на важните цели за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Асоциацията бе поздравена и от ръководството на Съюза по хранителна промишленост. Председателят на Съюза д-р Светла Чамова посочи, че задачата на Асоциацията е и в обучението на младото поколение как да запазва околната среда.