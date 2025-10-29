Армировка, кофраж и болтови дюбели са монтирани в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе

Монтирани са корнизните елементи, армировката, кофражът и болтовите дюбели в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на Дунав мост при Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението бе поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

От АПИ уточниха, че в момента се работи по полагането на бетон и производството на нови стоманобетонни пътни панели. От началото на строителните работи са изработени 673 панела.

В следващите дни ще продължи полагането на бетон и демонтажът на отводнителния колектор, както и пробиване на отвори за монтаж на мостови отводнители. Ще се полага и хидроизолация при тротоарния блок.

От пътната агенция припомниха, че на 4 ноември е планирано да се спре движението по Дунав мост на леките автомобили от 9:00 до 21:00 часа, а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9:00 на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември. Това се налага, тъй като етапът на извършваните строителни дейности в участъка в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона.

Ремонтните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

От АПИ апелират шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 километра в час. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.