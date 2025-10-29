Промяна в Програмата за капиталови разходи на Община Добричка за 2025 година одобриха общинските съветници на свое редовно заседание.

В докладната записка, внесена за разглеждане от кмета на общината Соня Георгиева, е посочено, че след проведени обществени поръчки, сключени договори с изпълнителите, както и изпълнението и отчитането на разходите по строителната програма за 2025 г., е необходимо да се извърши актуализация на капиталовата програма и отразяване на промените по бюджета на общината.

Георгиева предлага реализираната икономия от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 300 505 лв. да се насочат за основен ремонт на водопровод по ул. “Първа“ в село Долина“, като прогнозната стойност на обекта с включени строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор е 376 350 лева. Със собствени средства на Общината в размер на 75 845 лева, ще се финансира останалата част за цялостното изпълнение на обекта, който трябва да бъде завършен до края на май 2026 година.

Подмяната на водопровода в село Долина е и във връзка със започналите ремонтни дейности на Републикански път II-27 в участъка Орлова могила - Долина - Добрич.

Съветниците одобриха актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество, като в няколко докладни разгледаха прекратяване на съсобственост в имоти в селата Методиево, Царевец и Малка Смолница и продажба на имот в село Полковник Свещарово.