site.btaПромяна в Програмата за капиталови разходи на Община Добричка за 2025 година одобриха общинските съветници
Промяна в Програмата за капиталови разходи на Община Добричка за 2025 година одобриха общинските съветници на свое редовно заседание.
В докладната записка, внесена за разглеждане от кмета на общината Соня Георгиева, е посочено, че след проведени обществени поръчки, сключени договори с изпълнителите, както и изпълнението и отчитането на разходите по строителната програма за 2025 г., е необходимо да се извърши актуализация на капиталовата програма и отразяване на промените по бюджета на общината.
Георгиева предлага реализираната икономия от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 300 505 лв. да се насочат за основен ремонт на водопровод по ул. “Първа“ в село Долина“, като прогнозната стойност на обекта с включени строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор е 376 350 лева. Със собствени средства на Общината в размер на 75 845 лева, ще се финансира останалата част за цялостното изпълнение на обекта, който трябва да бъде завършен до края на май 2026 година.
Подмяната на водопровода в село Долина е и във връзка със започналите ремонтни дейности на Републикански път II-27 в участъка Орлова могила - Долина - Добрич.
Съветниците одобриха актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество, като в няколко докладни разгледаха прекратяване на съсобственост в имоти в селата Методиево, Царевец и Малка Смолница и продажба на имот в село Полковник Свещарово.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина