Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич изрази очакване, че на 1 ноември всички ще почетат по достоен начин жертвите на трагедията в Нови Сад

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич изрази очакване, че на 1 ноември, когато се навършва една година от падането на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, всички ще отдадат почит по достоен начин на 16-те жертви на този инцидент, предава сръбската агенция ТАНЮГ.

„Участващите в блокадите призовават за насилие, надявам се насилието да спре и се надявам, че на 1 ноември, събота, всички ще можем да почетем жертвите и възпоменателното събиране няма да се превърне в парад на насилието“, каза Бърнабич пред репортери в Париж след срещата си с председателя на Сената Жерар Ларше.

На 1 ноември сръбските студенти призоваха всички граждани да се съберат в Нови Сад на мирно възпоменание по повод годишнината от трагедията.

Още когато обявиха намеренията си по повод 1 ноември, студентите заявиха, че на тази дата няма да предприемат действия за сваляне на правителството.

Бърнабич коментира, че през изминалата година сръбският президент Александър Вучич е предлагал диалог с протестиращите, но те не са се отзовали.

Председателят на сръбския парламент заяви днес в Париж, че Франция е най-големият защитник на правата на сърбите в Косово и Метохия и че разяснява трудното положение на сърбите в бившата сръбска провинция пред международни организации и институции.

Ана Бърнабич добави, че Франция лобира за ускоряване на европейския път на Сърбия, както и за отварянето на Клъстер 3 от преговорния процес до края на 2025 г.