Над 1700 нарушения на трудовото законодателство в област Ямбол са установени от началото на годината до края на септември

През първите девет месеца на годината инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ – Ямбол са извършили 377 проверки по спазване на трудовото законодателство, при които са установени общо 1730 нарушения, съобщи за БТА директорът на дирекцията Стоян Иванов.

По думите му 724 от нарушенията са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а 1006 са по трудови правоотношения. Сред последните има 17 случая на работещи без трудов договор, а 25 – на допускане до работа преди заверка на трудовия договор в Националната агенция за приходите.

Най-много нарушения – 684, са свързани с некоректно оформени трудови договори и неточно вписани данни, с обезщетения, с полагаеми отпуски, уточни Иванов. Той добави, че 113 нарушения са по отношение на работното време, а 167 – при заплащането на труда. Съставени са 69 акта за установени административни нарушения.

В резултат на контролната дейност са изплатени забавени трудови възнаграждения на стойност около 30 хиляди лева, допълни директорът на „Инспекция по труда“ – Ямбол. „Миналата година сумата беше около 100 хиляди лева, но сега имаме по-малко констатирани забавяния“, коментира Стоян Иванов.

През отчетния период в инспекцията са постъпили 89 сигнала от граждани, като част от тях са довели до извършени проверки. Иванов напомни, че дирекцията всекидневно предоставя консултации на място, по телефон и електронна поща.

По случай 118 години от създаването си Главната инспекция по труда организира на 31 октомври, петък, приемни за трудови права за гражданите във всички териториални дирекции в страната. В Ямбол инспекторите по труда ще очакват желаещите да отправят въпросите си на ул. „Търговска“ 2. Консултациите ще бъдат от 9:00 до 17:30 ч., без предварително записване.