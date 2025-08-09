Илиан Илиев: "Знаехме, че в ЦСКА има напрежение, но не използвахме пространствата, които ни оставиха"

Черно море (Варна) в шести пореден мач в софия не загуби от ЦСКА, като днес в 4-ия кръг на Първа лига завърши 0:0. Варненци са с 8 точки на 3-ото място, докато армейците са на 11-а позиция с 3 и все още без победа.

“Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение в този мач. Така че се опитахме да ги притесним в началото с преса, тъй като при тях победата беше задължителна и естествено, това напрежение, публиката им е нетърпелива и ние не биваше да ги оставим те да водят мача. След 15-ата минута обаче стана това, което не трябваше – оставихме им малко повече пространства, за да въртят фланговете. Но ние като цяло сме доволни от играта ни в защита, само дето трябваше да използваме повече тези простарства, които ЦСКА рискува да ги остави. Те вдигаха високо линията, освобождаваха фланговете и трябваше да го използваме или просто да завършим някои от нашите атаки, които направихме в края на срещата, започна Илиан Илиев.

"Ние с всеки един отбор играем по един и същи начин, така че не гледаме Левски, ЦСКА или Лудогорец, който и да е друг. Въпросът е, че ако искаме повече да надградим, ние трябва да играем с още самочувствие, като в много моменти отнемаме топката в предмостието, тръгваме, но първият пас е грешен и отново трябва да се тича в защита. Тези неща трябва да променим, за да растем като отбор. Не казвам, че трябва да се радваме на равен, а да го приемаме като позитивен резултат и да гледаме да побеждаваме. Но да, постарахме се в защита да играем стабилно и мисля, че в последните 30 метра пред нашата врата те нямаха кой знае какво, а и не им дадохме пространства. А ако имаме малко повече смелост в атака – видяхте, че в 60-ата минута променихме на 4-4-2, за да притиснем, не се получи", обясни още Илиев.

След това той говори за предстоящото в петия кръг дерби със Спартак (Варна), за което Илиев каза, че е "различен мач". "За нас е много важен мач, показали сме го в годините. Това е от тези мачове, за които не е важно кой в какво състояние и няма фаворити. Изисква се единствено много характер и да сме по-спокойни".

Преди два дни се появи информация, че босненският гранд ФК Сараево при смяната на треньора се е насочил към Илиан Илиев и е готов да го покани. Варненският специалист обаче е и национален селекционер на България, така че той обясни има ли реална покана.

"Не, вижте – ние сме концентрирани, имаме важни мачове, първият след една седмица, после и други, а накрая и мачът с Испания. Сега ако някой някъде нещо е написал или са коментирали моето име, мисля няма смисъл да коментираме. Тъй като съм треньор на две места и остава да ходя на трето".