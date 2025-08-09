ЦСКА не успя да победи и Черно море, двата тима поделиха по точка

ЦСКА - Черно море - 0:0

София, стадион "Васил Левски"

съдия - Радослав Гидженов

асистенти - Мирослав Максимов, Иво Колев

жълти картони - Иван Турицов, Георги Чорбаджийски, Лумбард Делова (ЦСКА), Давид Телеш, Фелипе Кардосо (Черно море)

състави:

ЦСКА: Густаво Бусато, Давид Пастор (81 - Георги Чорбаджийски), Лумбард Делова, Адриан Лапеня, Иван Турицов, Джеймс Ето'о, Дейвид Сегер, Сейни Сенянг, Улаус Скаршем (76 - Иван Тасев), Илиан Илиев (69 - Джейсън Локило), Йоанис Питас

Черно море: Пламен Илиев, Дани Мартин, Влатко Дробаров, Живко Атанасов, Цветомир Панов, Васил Панайотов, Давид Телеш (90+2 - Росен Стефанов), Жоао Педро (72 - Фелипе Кардосо), Асен Чандъров (61 - Георги Лазаров), Николай Златев (46 - Асен Дончев), Селсо Сидни (61 - Густаво Франса)

ЦСКА завърши с гостуващия Черно море 0:0 в домакинството си на "Васил Левски" и продължава да няма победа в първенството вече в четвърти кръг. Мачът мина при позиционна игра и почти без положения пред двете врати. Това бе и трето равенство на тима на Душан Керкез и второ поредно у дома срещу варненски тим - след 1:1 със Спартак. Черно море пък има две победи и две равенства в първенството и е на трета позиция в подреждането. Варненци нямат поражение от ЦСКА вече в шест мача за първенство. Публиката на ЦСКА отново изпрати футболисти и треньори с освирквания и поиска оставки

В титулярния състав на ЦСКА започна новото попълнение Давид Пастор, който се появи на нетипична позиция - като дясно крило пред бившия национал Иван Турицов на фланга. Сред титулярите на "червените" се завърна и Илиан Илиев, който така се изправи срещу баща си, който бе край тъчлинията за "моряците".



Още във втората минута гостите от Варна направиха опасна контраатака, при която Николай Златев бе спрян на влизане в наказателното поле от Турицов.

ЦСКА постепенно изнесе играта повече в половината на гостите, като в 17-ата минути триходова комбинация завърши с шут на Давид Пастор, който профуча над напречната греда.

В 20-ата минута Сейни Санянг от "червените" нанесе първи точен удар към една от двете врати, но Пламен Илиев спря топката с една ръка.

В 39-ата минута Илиан Илиев направи хубава солова акция отдясно, като стреля остро с левия крак, но топката премина покрай левия стълб на Пламен Илиев.

В добавеното време на първата част топката стигна до Дейвид Сегер от ЦСКА, но ударът му с левия крак бе избит в корнер от Цветомир Панов.

Още в началото на втората част след изпълнение на корнер Йоанис Питес свали с глава топката на Лумбард Делова, който стреля без забавяне с левия крак от много добро положение, но топката се отби в тялото на Дани Мартин и излезе в ъглов удар.

В 55-ата минута Улаус Скаршем стреля покрай десния стълб от границата на наказателното поле.

В 63-ата минута при грешка при изнасянето на топката Черно море направи бърза контраатака, но резервата Георги Лазаров се забави, а при добавката стреля високо над напречната греда.

В 87-ата минута Иван Тасев от "червените" финтира Дани Мартин в наказателното поле и нанесе точен удар с левия крак, но точно в ръцете на вратаря Илиев.

ЦСКА вече има три точки в актива си, но остана на 11-о място в класирането. В следващия кръг тимът гостува на евроучастника Арда. Черно море ще срещне Спартак във варненското дерби след седмица.